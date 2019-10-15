Калькулятор банковских гарантий

Финансовый маркетплейс Avansa создан для быстрого поиска предложений о банковской гарантии. Всего за 3 клика вы сможете просмотреть условия сотрудничества с ведущими финансовыми организациями России. Для поставщиков госзаказа это лучший способ сравнить стоимости и получить банковскую гарантию быстро. Вы сможете подобрать обеспечение: на участие в тендере, исполнение контракта, возврат аванса, гарантийный период.



Расчет осуществляется на основании действующих тарифов каждого банка с учетом ключевых параметров: суммы, срока действия, типа услуги и процедуры (коммерческая закупка, закрытый аукцион, 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ). Калькулятор выдает точную стоимость банковской гарантии во всех банках сразу, без дополнительных комиссий или скрытых платежей.



Сервис позволяет пройти моментальный скоринг по всем параметрам, а наши специалисты окажут полное сопровождение заявки в банках. При этом если параметры требуемого обеспечения не подходят под стандартные условия конкретного банка – поможем скорректировать заявку. Благодаря этому вы оформите банковскую гарантию срочно – период рассмотрения обычно составляет 1-2 дня.



Оформить банковскую гарантию онлайн можно прямо через маркетплейс Avansa. Достаточно электронной цифровой подписи и скан-копий нескольких документов. Все представленные на сайте варианты гарантий можно получить без залога, часто без поручительства и открытия счета. При уплате комиссии вы рассчитываетесь непосредственно с банком, ведь наш сервис предоставляет свои услуги совершенно бесплатно.



Комиссии рассчитываются по официальным тарифам банков - это одно из важнейших преимуществ калькулятора банковских гарантий от Avansa. При этом наш сервис заботится о ваших персональных данных, поэтому все расчеты конфиденциальны и наша компания входит в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора.



Мы предлагаем не только онлайн-калькулятор для расчета банковской гарантии, но и детальный скоринг, составление и полное сопровождение заявки до момента получения гарантии в банке. Это реально работающие экспертные финансовые решения для вашей компании! Чтобы быстро оформить банковскую гарантию через маркетплейс Avansa, необходимо предоставить всего лишь бухгалтерскую отчетность за последний завершенный год и квартал, а также номер государственной закупки или коммерческий контракт, под который требуется обеспечение



После прохождения скоринга также потребуется стандартный пакет юридических документов: Устав, свидетельства, приказы, паспорта директора и учредителя. Остальные документы предоставляются по требованию конкретного банка. Это может быть договор аренды, налоговая декларация, решение об одобрении крупной сделки и т.д. Воспользуйтесь нашим сервисом, чтобы получить банковскую гарантию по низкой цене! Мы гарантируем быстрое рассмотрение каждой заявки.

Финансовый маркетплейс Avansa создан для быстрого поиска предложений о банковской гарантии. Всего за 3 клика вы сможете просмотреть условия сотрудничества с ведущими финансовыми организациями России. Для поставщиков госзаказа это лучший способ сравнить стоимости и получить банковскую гарантию быстро. Вы сможете подобрать обеспечение: на участие в тендере, исполнение контракта, возврат аванса, гарантийный период.



Расчет осуществляется на основании действующих тарифов каждого банка с учетом ключевых параметров: суммы, срока действия, типа услуги и процедуры (коммерческая закупка, закрытый аукцион, 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ). Калькулятор выдает точную стоимость банковской гарантии во всех банках сразу, без дополнительных комиссий или скрытых платежей.



Сервис позволяет пройти моментальный скоринг по всем параметрам, а наши специалисты окажут полное сопровождение заявки в банках. При этом если параметры требуемого обеспечения не подходят под стандартные условия конкретного банка – поможем скорректировать заявку. Благодаря этому вы оформите банковскую гарантию срочно – период рассмотрения обычно составляет 1-2 дня.



Оформить банковскую гарантию онлайн можно прямо через маркетплейс Avansa. Достаточно электронной цифровой подписи и скан-копий нескольких документов. Все представленные на сайте варианты гарантий можно получить без залога, часто без поручительства и открытия счета. При уплате комиссии вы рассчитываетесь непосредственно с банком, ведь наш сервис предоставляет свои услуги совершенно бесплатно.



Комиссии рассчитываются по официальным тарифам банков - это одно из важнейших преимуществ калькулятора банковских гарантий от Avansa. При этом наш сервис заботится о ваших персональных данных, поэтому все расчеты конфиденциальны и наша компания входит в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора.



Мы предлагаем не только онлайн-калькулятор для расчета банковской гарантии, но и детальный скоринг, составление и полное сопровождение заявки до момента получения гарантии в банке. Это реально работающие экспертные финансовые решения для вашей компании! Чтобы быстро оформить банковскую гарантию через маркетплейс Avansa, необходимо предоставить всего лишь бухгалтерскую отчетность за последний завершенный год и квартал, а также номер государственной закупки или коммерческий контракт, под который требуется обеспечение



После прохождения скоринга также потребуется стандартный пакет юридических документов: Устав, свидетельства, приказы, паспорта директора и учредителя. Остальные документы предоставляются по требованию конкретного банка. Это может быть договор аренды, налоговая декларация, решение об одобрении крупной сделки и т.д. Воспользуйтесь нашим сервисом, чтобы получить банковскую гарантию по низкой цене! Мы гарантируем быстрое рассмотрение каждой заявки.